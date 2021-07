Tour de France-lag dopingetterforskes

ntbsport

Onsdag kveld ble det gjennomført en razzia på hotellet der laget holder til.

Treningsdata ble konfiskert, og lagets buss og hotellrom ble gjennomsøkt.

Torsdag bekreftet en representant for påtalemyndigheten i Marseille at undersøkelsene på hotellet var et ledd i en etterforskning som ble innledet 3. juli for mulig erverv, transport besittelse og import av forbudte stoffer.

Bahrain Victorious bekreftet selv politiets aksjon.

– Vi hadde besøk av politiet. De spurte om rytternes treningsdata, og de sjekket bussen, sier lagsjefen Milan Erzen til nettstedet Cyclingnews.

Også laget Movistar bodde på det samme hotellet, men skal ikke ha fått besøk av politiet.

Ifølge Cyclingnews skal ingen ha blitt pågrepet etter politiets aksjon.

Erzen forsvarte laget sist måned etter at det var framsatt anonyme beskyldninger om doping mot laget. Det ble stilt spørsmål om lagets resultater i både Giro d'Italia og Critérium du Dauphiné.

Lagets Damiano Caruso ble dømt for brudd på dopingreglene tilbake i 2012. I årets Giro tok han en 2.-plass på en etappe. I Criterium du Dauphine ble det tre etappeseirer for laget.

Bahrain Victorious' Wouter Poels innehar i øyeblikket klatretrøya i touren.

