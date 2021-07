Rosenborg møter Hafnarfjördur fra Island i kvalifiseringen til conferenceligaen

ntbsport

Rosenborg går i likhet med Molde og Vålerenga rett inn i 2. kvalrunde til Uefas nye turnering, og trønderne starter med bortekamp på Island 22. juli.

En uke senere spilles returkampen mot Hafnarfjördur, populært kalt FH, på Lerkendal.

– Vi har møtt islandsk og irsk motstand før. Vi vet at det blir tøft, men vi har lyktes bra tidligere. Med parametere som reiseavstand, belastning og historikk, er det (trekningen) ganske positivt. Men kampene skal spilles, sa RBK-sportssjef Mikael Dorsin til Adresseavisen i forbindelse med trekningen i juni.

Sligo Rovers bød ikke islendingene på veldig tøff motstand 1. kvalifiseringsrunde. Etter 1-0-seier på hjemmebane i sist uke vant Hafnarfjördur 2-1 borte torsdag.

Alle FHs mål ble scoret av den tidligere Sandnes Ulf-spissen Steven Lennon. Han spilte i norsk fotball i 2013 og 2014, og siden det har han vært i Hafnarfjördur.

Johnny Kenny reduserte til 1-2 på straffespark på tampen av torsdagens kamp.

Rosenborg får også et gjensyn med Matthías Vilhjálmsson, som spilte for klubben fra 2015 til 2019. Han signerte for Hafnarfjördur foran årets sesong etter to år i Vålerenga.

Fra før er det klart at Molde møter Servette fra Sveits i conferenceligaens 2. kvalifiseringsrunde, mens Vålerenga skal opp mot belgiske Gent.

