God åpningsrunde av Hovland i British Open

ntbsport

En bogey på siste hull ga en litt kjip avslutning på dagen, men Hovland kan si seg fornøyd med å gå åpningsrunden på to slag under par i sin British Open-debut.

Det gjør at nordmannen avsluttet dagen to slag bak ledende Brian Harmon fra USA og canadiske Mackenzie Hughes.

Hovland var blant de første som slo ut i British Open. Derfor var det mange store navn som enten hadde flere hull igjen eller ikke hadde startet da Hovland avsluttet sin åpningsrunde.

En runde på 68 slag virker likevel å være en veldig god start for Hovland. Golfbanen i Sandwich, Kent anses å være forholdsvis vanskelig, der par går på 70.

British Open er Hovlands første PGA-turnering på en snau måned. Nordmannen trakk seg halvveis ut i andre runde av US Open i San Diego 19. juni. Han måtte gi seg med en øyeskade han fikk under oppvarmingen.

Fredag slår Hovland ut klokken 13.42 norsk tid. Nok en gang sammen med Ryan Palmer og Thomas Detry.

Åpnet med birdie

23-åringen fikk en drømmestart med birdie allerede på første hull. Innspillet på par 4-hullet gikk nesten rett inn og Hovland fikk senke en enkel birdieputt.

Etter par på de tre neste hullene, kom nordmannens eneste bogey på rundens femte hull. Det ble fulgt opp med tre nye par, før han fikk en ny birdie på hull ni.

De siste ni hullene åpnet også på best mulig måte. Etter et godt innspill fikk Hovland en ny kort birdieputt, der nordmannen sørget for dagens tredje birdie.

Tre nye par fulgte, før Oslo-gutten fikk sin fjerde birdie for dagen på par 5-hullet på hull 14. Det ble nesten fulgt opp med en ny birdie, men putten på rundt to meter gikk ikke i hullet.

Hovland fikk en veldig lang par-putt på siste hull og måtte ta til takke med bogey. Likevel ble det en veldig god start i Hovlands PGA-retur.

Deltar i OL

Hovland har vært hjemme på ferie i Oslo den siste tiden og stått over et par PGA-turneringer etter at han måtte gi seg midt i US Open.

Etter den sure exiten i US Open, slo 23-åringen imidlertid hardt tilbake da han vant europatourturneringen i München i slutten av juni. Det var den første norske triumfen på europatouren for menn.

Senere i sommer skal Hovland også delta i OL i Japan. Han får med seg Kristian Krogh Johannessen når OL settes i gang for de norske golfherrene 29 juli.

Kvinnenes OL-golf starter 4. august, der Marianne Skarpnord og Tonje Daffinrud stiller for Norge.

(©NTB)