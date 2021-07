Malmö videre i Champions League-jakten uten Berget

ntbsport

Sammenlagt vant Malmö 2-1. Forrige uke tok laget en knepen 1-0-seier på eget gress. Der sto Berget for den målgivende pasningen.

Nordmannen var ikke med til Latvia. En skade holdt ham utenfor MFF-troppen, men det er ikke snakk om et langt avbrekk.

Antonio Colak tok Malmö i ledelsen etter litt over en halvtime. I varmen satte han ballen kaldt forbi Riga-keeperen.

Hjemmelaget trengte to mål for å få ekstraomganger, men det ble bare med den ene etter 57 minutter. Ved bakre stolpe nikket Antonijs Cernomordijs inn 1-1 på et langt frispark.

Malmö møter enten finske HJK eller Buducnost Podgorica fra Montenegro i 2. kvalifiseringsrunde. HJK leder 3-1 etter første kamp.

