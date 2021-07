Østerriksk bruddseier i Tour de France

ntbsport

Konrad hadde fra tidligere en annenplass som beste resultat i storrittet. Tirsdag kunne østerrikeren endelig juble for seier med 42 sekunders margin. Italieneren Sonny Colbrelli ble nummer to på fjelletappen.

Bora-rytterne har fått litt mer frie tøyler etter at Peter Sagan måtte gi seg. Tidligere har tyske Nils Politt vunnet en etappe for laget.

Konrad klarte å stikke fra en utbrytergruppen med litt over tre mil igjen av etappen opp den nest siste stigningen til Col du Portet d'Aspet. Han fikk raskt en luke.

Franske David Gaudu og den italienske mesteren Sonny Colbrelli fulgte nærmest over toppen, og de satte inn jakten på Konrad i den krevende utforkjøringen inn mot mål på regnglatte veier. Det var her Philippe Gilbert forsvant ned i steinura for tre år siden, og hvor italienske Fabio Casartelli omkom i 1995.

Colbrelli og Gaudu måtte tidlig innse at det var umulig å ta igjen Konrad under de rådende forholdene. De to ble også tatt igjen av et resterende utbryterfelt.

Sammenlagtleder Tadej Pogacar satt i hovedfeltet og hadde god kontroll på sine nærmeste konkurrenter Rigoberto Urán fra Colombia og danske Jonas Vingegaard.

Edvald Boasson Hagen klarte ikke tidsgrensen på søndagens etappe, mens Amund Grøndahl Jansen stilte ikke til start tirsdag. Dermed er det bare Vegard Stake Laengen igjen av norske ryttere. Han er derimot en viktig hjelper for slovenske Pogacar.

Tirsdagens etappe var den 16. i årets Tour de France. Den var 169 kilometer lang og gikk fra Pas de la Case til Saint-Gaudens.

