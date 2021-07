Haaland ut mot rasismen: – Jeg har ikke ord

ntbsport

Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka gjorde alle hver sin bom i straffesparkkonkurransen i finalen mot Italia. Siden er trioen blitt hetset i sosiale medier.

Flere har uttalt seg og reagert. Storbritannias prins William er blant dem som fordømmer rasismen. Mandag gjorde også Norges spisstjerne Erling Braut Haaland det samme.

«Jeg skjønner ikke hvorfor det fortsatt er rom for rasisme», skriver han på sin Twitter-konto.

Både Rashford og Sancho ble byttet inn tett på straffesparkkonkurransen, og trener Gareth Southgate har måttet tåle kritikk for å ha latt spillerne ta straffe.

Haaland mener at spillerne burde blitt hyllet for sitt mot.

«I stedet for å bli applaudert for å tørre å ta straffe, så blir disse unge mennene utsatt for rasisme. Jeg har ikke ord», skriver Borussia Dortmund-spissen og fortsetter:

«Vi vil aldri slutte å jobbe mot rasisme».

(©NTB)