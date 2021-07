Formsterke Jerv avga poeng – Groruds spissjuvel rundet ti mål

ntbsport

Før runden var det knyttet spenning til om Jerv kunne vinne og med det klatre opp på lik poengsum som tabelltopp HamKam.

Laget kom tidlig under mot Ull/Kisa etter scoring fra Mikkel Rakneberg, men en god kamp fra blant andre Willis Furtado ga Jerv 3-1-ledelse. Furtado la selv på lagets tredje scoring med en fin soloprestasjon.

Men gjestene fra Jessheim ga seg ikke der. Ole Sebastian Sundgot reduserte med ett kvarter igjen, og fire minutter på overtid sikret William Sundby 3-3.

Dermed ligger Jerv på tredjeplass og har to poeng opp til HamKam.

Ranheim løftet seg

I Ranheims hjemmekamp mot Sandnes Ulf var det duket for Hugo Pereiras første kamp bak roret. Vertene trengte poeng for å kunne løfte seg etter en svak sesongstart. Mandag lyktes det endelig for trønderne.

Ranheim kjørte over gjestene og vant til slutt 4-0 etter scoringer fra Christian Rismark, Erik Tønne og Elias Hoff Melkersen. Stopper Rismark stanget inn to mål i kampen.

Ranheim startet dagen på nedrykksplass, men seieren mot Sandnes Ulf gir en foreløpig 10.-plass.

Stjørdals-Blink tok sesongens første poeng borte i 2-1-seieren mot Strømmen. Dermed kom laget seg ut av nedrykksstriden etter scoringer fra Mats Lillebo og Sondre Stokke.

Strømmen reduserte ved Jibril Bojang, men klarte ikke å utligne etter å ha hatt store sjanser mot slutten.

Tosifret for Aga

Aalesund kom godt i gang borte mot Grorud, og Niklas Castro scoret det første mål etter åtte minutter. Sigurd Haugen la på til 2-0 etter en snau time, men Oscar Aga reduserte med sitt tiende mål for sesongen like etterpå.

Flere mål kom det ikke, og det endte med 2-1-seier til favorittene fra Ålesund.

I kampen mellom Raufoss og Fredrikstad skjedde det lite før Taofeek Ismaheel scoret kampens eneste mål etter 53 minutter. 1-0-seieren ga FFKs andre seier på to kamper. Det var en god opplevelse for østfoldingene, som har vært nede i en liten bølgedal etter en god sesongstart.

Fredrikstad ligger godt an i 1. divisjon. Laget er toer og har kun to poeng opp til HamKam.

Sogndal var på besøk hos Bryne mandag, og det var en ren stillingskrig fram til Akor Adams viste fram skuddfoten. Han sendte Sogndal i ledelsen med et fin avslutning fra distanse.

Tobias Bjørnebye pådro seg sitt andre gule og dermed rødt kort snaue ti minutter før slutt, men Bryne klarte aldri å komme tilbake i kampen. Sogndal reiste hjem med 1-0-seier.

