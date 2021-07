England med tre stoppere i EM-finalen – Foden uaktuell

ntbsport

Italia stiller uendret fra semifinalen mot Spania, mens Southgate bytter ut en spiller og endrer formasjon fra 4-2-3-1, som han har benyttet i alle EM-kampene unntatt den mot Tyskland.

Kyle Walker trekkes inn fra backplass og spiller sammen med John Stones og Harry Maguire i midtforsvaret. Det betyr at Kieran Trippier kommer inn i laget, og formasjonsendringen betyr at Bukayo Sako må starte på benken.

Sky News meldte om Southgates valg allerede fem timer før kampstart, og det ble bekreftet da lagoppstillingene ble offentliggjort av Uefa 75 minutter før kampen.

– Italia byr oss på taktiske problemer. Vi vil få våre offensive spillere litt høyere i banen, og vi håper å skape problemer for dem på kontringer, sa Southgate til ITV.

Uten Foden

Phil Foden er ikke med i Englands kamptropp. Han fikk en liten skade på trening og ble dagen før kamp erklært usikker.

– Det var en vanskelig avgjørelse, men han kunne ikke løpe i går. Det er knusende for ham og skuffende for oss, sa Southgate til ITV om å utelate Foden fra kamptroppen.

England håper å vinne EM for første gang noensinne, Italia for første gang siden 1968. England er i sin første mesterskapsfinale siden fotballens fødeland ble verdensmester på Wembley i 1966. Siden da har Italia vunnet EM en gang og VM to ganger (1982 og 2006).

England har aldri slått Italia i et EM- eller VM-sluttspill.

Lagene

Slik er lagene på Wembley:

England (3-4-3): 1 Jordan Pickford – 2 Kyle Walker, 5 John Stones, 6 Harry Maguire – 12 Kieran Trippier, 14 Kalvin Phillips, 4 Declan Rice, 3 Luke Shaw – 19 Mason Mount, 9 Harry Kane (kaptein), 10 Raheem Sterling.

Reserver: 13 Aaron Ramsdale, 23 Sam Johnstone – 7 Jack Grealish, 8 Jordan Henderson, 11 Marcus Rashford, 15 Tyrone Mings, 16 Conor Coady, 17 Jadon Sancho, 18 Dominic Calvert-Lewin, 24 Reece James, 25 Bukayo Sako, 26 Jude Bellingham.

Italia (4-3-3): 21 Gianluigi Donnarumma – 2 Giovanni Di Lorenzo, 19 Leonardo Bonucci, 3 Giorgio Chiellini (kaptein), 13 Emerson – 18 Nicolò Barella, 8 Jorginho, 6 Marco Verratti – 14 Federico Chiesa, 17 Ciro Immobile, 10 Lorenzo Insigne.

Reserver: 1 Salvatore Sirigu, 26 Alex Meret – 5 Manuel Locatelli, 9 Andrea Belotti, 11 Domenico Berardi, 12 Matteo Pessina, 15 Francesco Acerbi, 16 Bryan Cristante, 20 Federico Bernardeschi, 23 Alessandro Bastoni, 24 Alessandro Florenzi, 25 Rafael Toloí.

Dommer: Björn Kuipers, Nederland.

(©NTB)