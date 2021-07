Djokovic tangerte Federer og Nadal med 20 Grand Slam-titler: – Det stopper ikke her

ntbsport

Med settsifrene 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 og 6-3 i søndagens finale, kunne serberen juble over å ha nådd en historisk milepæl.

Med sin sjette Wimbledon-tittel, i tillegg til ni triumfer i Australian Open, tre i US Open og to i Roland-Garros, topper han nå listen over flest Grand Slams på herresiden sammen med Federer og Nadal.

– Jeg må sende en stor hyllest til Rafa og Roger. De er legender i vår sport og de to viktigste motstanderne jeg har møtt i min karriere. De er den største grunnen til at jeg er hvor jeg er i dag, sa Djokovic til arrangøren, før han kom med en advarsel:

– De siste ti årene har vært en fantastisk reise, og det stopper ikke her.

For listen over flest Grand Slams på herresiden kan han fort toppe alene med nok en historisk seier i neste Grand Slam, US Open.

Vinner han der, vil han både ha flest Grand Slam-titler alene og bli den tredje mannen i historien som har vunnet alle fire Grand Slam-turneringene i ett og samme år. Det har bare Don Budge (1938) og Rod Laver (1962 og 1969) gjort før ham.

Årets tredje Grand Slam-seier betydde ekstra mye for Djokovic.

– Å vinne Wimbledon var alltid den største drømmen min som barn. Jeg må minne meg selv om hvor spesielt dette er og ikke ta det for gitt. Å stå her med mitt sjette Wimbledon-trofé er utrolig, sa Djokovic.

Han fikk det aldri ordentlig tøft i Wimbledon-finalen, men hans italienske motstander bet godt fra seg.

Sjarmerte publikum

– Jeg vil gratulere Matteo, familien hans og hans team for en fantastisk turnering. Jeg er sikker på at du har en stor karriere foran deg og at dette bare er begynnelsen, sa Djokovic til finalemotstanderen.

Berrettini, en av verdens beste til å serve og Italias første finalist i Wimbledon-historien, sjarmerte nok flere engelske tilskuere enn noen annen italiener søndag, men klarte ikke å utnytte at han vant åpningssettet.

– Det var en utrolig følelse, kanskje for mange følelser å håndtere. Novak var bedre enn meg, for han er en fantastisk mester. Han skriver historie i denne sporten og fortjener all ære, skrøt Berrettini av sin motstander.

Italieneren fikk flere ganger i kampen stor applaus for sitt fryktløse spill, og han kunne si seg fornøyd med sin første Grand Slam-finale. Berrettini håper på flere.

– Jeg er veldig fornøyd med spillet mitt i finalen, forhåpentligvis blir det ikke min siste her, sa Berrettini og høstet stor applaus.

Tok ledelsen

Berrettini fikk sjansen til å bryte Djokovic' serve allerede ved første anledning, men serberen reddet seg inn etter tidlige slurvefeil og tok ledelsen.

Verdenseneren gjorde to dobbeltfeil i første servegame og gjorde enda en i det neste etter at Berrettini hadde utlignet med sin sterke serve. Nok en gang reddet Djokovic seg inn da det så stygt ut.

Men da Djokovic skulle serve inn første sett slo Berrettini tilbake med sitt første brudd, og finalistene var like langt. Settet gikk til tiebreak, der Berrettini overrumplet Djokovic og tok første stikk med 7-4 i tiebreaket.

Men Djokovic slo tilbake med en gang og brøt både en og to ganger i starten av annet sett. I finalen i Roland-Garros ble serberen liggende under 0-2 i sett før han slo tilbake. Etter en oppvekker i første sett i Wimbledon-finalen, slo han tilbake allerede i annet sett og utlignet til 1-1 med sifrene 6-4.

Viste klasse

Berrettini vartet opp med flere spesielle slag, deriblant da han fikk stående applaus etter å ha vunnet et poeng med en lobb mellom beina med ryggen til, men motstanden fra den serbiske verdenseneren ble for tøff for 25-åringen.

I tredje sett brøt Djokovic motstanderes serve tidlig nok en gang, men Berrettini ga seg aldri. Med to bruddballer på stillingen 2-4 kunne italieneren slått tilbake, men Djokovic viste nok en gang at han er seig å slå med ryggen mot veggen.

Berrettini vant like mange poeng i det tredje settet som Djokovic, men klarte aldri å bryte serberen, som på ny vant et sett med 6-4.

Italieneren fortsatte å yppe seg i fjerde sett, men da han ledet 30-0 og så ut til å kanskje kunne bryte Djokovic, satte serberen på turboen. Først reddet han egen serve og så brøt han Berrettinis serve i neste game.

Djokovic brøt igjen da han avgjorde finalen med 6-3 og sikret historisk Grand Slam-seier. Neste sjanse er US Open fra 30. august til 12. september i New York.

