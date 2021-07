Islamovic sikret viktig RBK-triumf mot Kristiansund

ntbsport

Målet kom kvarteret ut i kampen da Carlo Holse slo inn mot Islamovic i feltet. Svensken kjempet til seg ballen og skjøt i nettet bak Sean McDermott. Til tross for noen brukbare muligheter begge veier, og et sjansefyrverkeri på overtid, ble Islamovic matchvinner.

Seieren er viktig for et Rosenborg-lag som har slitt tungt de siste ukene. Etter 4-2-seieren mot Stabæk 30. mai tapte RBK tre strake kamper, før de fikk to uavgjorte.

– Det er fint å ta tre poeng etter fem kamper uten. Det er viktig hver kamp, men å få inn en vinnerfølelse i laget og kunne ha den følelsen gjennom uken, det er fint, sa Islamovic til TV Norge.

– Det var en blandet opplevelse. Vi er lave, men vi forsvarer oss også bedre. Vi er litt tynne i troppen for øyeblikket med fem mann ute med skader. Gutta utpå banen står på. Vi jobber godt sammen som lag, sa trener Åge Hareide til TV Norge.

Seieren kan potensielt bli helt avgjørende for Rosenborg dersom de ønsker å spille i Europa også neste sesong. De er nå på 5.-plass i Eliteserien, poenget bak Kristiansund, som riktignok har en kamp mindre spilt. Om Kristiansund hadde vunnet ville luken mellom lagene vært på sju poeng.

– Kaster bort seier

For Kristiansund, som ikke hadde tapt siden 2. serierunde, var kampen en mulighet til å ta seg forbi Vålerenga, som de nå er poenglik med, og helt i ryggen på 2.-plasserte Bodø/Glimt. Opp dit er det nå fire poeng, men nordlendingene har en kamp mer spilt. Serieleder Molde er seks poeng foran naboene i nord.

– Jeg er utrolig godt fornøyd med guttene. Vi var litt upresise i første omgang, men vi sto opp og tok etter hvert over i 2. omgang. Jeg synes synd på spillerne som ikke fikk en scoring. Vi er ikke kvasse nok i avslutningsøyeblikket, sa trener Christian Michelsen.

KBK-spiller Torgil Gjertsen var derimot mindre fornøyd med lagets innsats.

– Det er skuffende. Vi møter en dårlig utgave av Rosenborg, og når vi ikke klarer å være bedre selv og ikke skaper mer, er det utrolig bittert. Vi kastet bort en mulighet til å slå Rosenborg, sa han.

Andre på rad

Helgen etter sitt første mål for året traff Islamovic igjen. Som mot Odd sist var det et tidlig ledermål, og denne gang ble det også vinnermål.

– Carlo ga en god ball, jeg tok ned den med brystet og slo den inn med høyrefoten, sa Islamovic til TV Norge i pausen.

– Det er veldig sterkt gjort. Han har heldigvis blitt seg selv igjen. Det har vært en lang periode der han har slitt med lysken, men han har vært god de siste to kampene, sa Hareide.

Omgangen ellers var jevnspilt. Begge lag fikk et par brukbare muligheten, men ingen av lagene greide å score flere mål før pause. Vertene hadde likevel et overtak.

Etter pause tok KBK over mye av presset på Lerkendal, og hjemmelaget senket seg, som mot Odd sist helg, dypt på banen. I motsetning til kampen i Skien holdt de derimot unna og sikret de viktige poengene.

Vill overtid

De ble sikret etter dramatiske overtidsminutter på Lerkendal, der begge lag hadde enorme sjanser.

I det første tilleggsminuttet fikk Kristiansund to raske muligheter. Først da Agon Muçolli dro seg inn fra venstresiden og la hardt inn langs bakken. Det innlegget endte i hjørnespark for nordmøringene. Her ble det klabb og babb foran mål, men Rosenborg fikk til slutt klarert.

Fire minutter senere ble et skuddforsøk fra Islamovic fra fem meter reddet mesterlig av McDermott. Ballen endte etter hvert hos Anders Konradsen, som smelte ballen i stolpen.

Før dommer Svein Oddvar Moen blåste av kampen var også Brynjólfur Willumsson nær ved å sette utligningen.

