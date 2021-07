Brann-krisen fortsatte med 1-1 mot Tromsø: – Flatt middelmådig

ntbsport

Begge målene kom før pause. Kent-Are Antonsen sendte gjestene i ledelsen før 20 minutter var spilt. Utligningen, signert Daouda Bamba, kom på overtid, men hjalp lite på hardt pressede Kåre Ingebrigtsens mening om omgangen.

– Det er strålende at det står 1-1 når det har vært så dårlig. Det kan jo ikke bli dårligere, så det blir bedre i 2. omgang, sa Brann-treneren til Eurosport i pausen.

Det ble riktignok tidvis bedre, særlig de første ti minuttene etter hvilen, men lite tyder på at bergenserne er ute av krisen riktig ennå.

– Så langt har vi hatt høyt toppnivå, men så har vi hatt et lavt bunnivå i perioder i kamper. I dag er det ganske flatt middelmådig. Det er ikke godt nok det vi viser i dag, det er ikke der vi ønsker å være, sa Kristoffer Barmen etter kampen.

– Det var en kamp som manglet en del kvalitet. Vi slet med å få rytme i det, og vi opptrer ikke som et lag, sa Ingebrigtsen.

Brann har hatt en blytung start på sesongen. Etter seks strake tap fikk de sesongens eneste seier mot Strømsgodset 30. mai, men etter det har det blitt med to uavgjort og tre tap. En seier mot bunnrivalen fra nord kunne dermed gitt en etterlengtet opptur for Ingebrigtsens menn, men slik ble det altså ikke.

– Muligheten til mer

Brann er med sine seks poeng sist i Eliteserien. Stabæk har like mange poeng, men tre kamper til gode på bergenserne. Opp til Tromsø, som har en kamp mindre spilt, er det fire poeng.

– Det føles bedre enn å tape. Vi hadde muligheten til å få mer. Det er et Brann-lag som blir litt desperat på slutten, så det var mulig å forsyne seg mer av matfatet i dag, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup til Eurosport.

Tromsø tok ledelsen på kampens første store mulighet etter 18 minutters spill. Ruben Yttergård Jenssen dro seg innover i feltet og fyrte av mot mål. Ballen ble blokkert av Brann-forsvaret, men endte opp hos en godt plassert Antonsen om lag 14 meter fra mål. Han klemte til og ga gjestene 1-0.

På et hjørnespark i det 40. minutt var Tromsø nær å doble ledelsen. Alene på bakerste stole stanget Ebiye Moses ballen mot mål. Håkon Opdal fikk med nød og neppe klarert, men returen endte hos Yttergård Jenssen. Igjen greide Opdal så vidt det var å hindre scoringen.

Brann kunne likevel gå til pause med uavgjort. På overtid av omgangen endte et hjørnespark opp hos Robert Taylor på bakerste stolpe. Han lobbet ballen over keeper Jacob Karlstrøm og til Daouda Bamba, som stanget ballen i nettet.

Ut på båre

Andreomgangen ble preget av en stygg hendelse der Daniel Pedersen landet på hodet etter en luftduell midtveis i omgangen. Pedersen var ved bevissthet, men måtte bæres av banen på båre.

Uten Pedersens stygge uhell, og et par halvveis-sjanser, var det i det hele tatt lite å skrive hjem om for de to lagene på Brann stadion.

Innbytter Niklas Vesterlund fikk riktignok en strålende mulighet til å sette seiersmålet for Tromsø, men skled da han fikk ballen foran keeper inne i sekstenmeteren.

