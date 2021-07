Kjønø tar over Stabæk – blir yngste trener i Eliteserien

ntbsport

Det er ingen overraskelse at Kjønø er mannen som fredag ble presentert på Nadderud stadion. Ansettelsen har ligget i kortene etter at bærumsklubben skilte lag med Jönsson sist søndag.

Han har skrevet under en avtale som i første omgang strekker seg ut 2023-sesongen.

– Jeg er først og fremst takknemlig for at Stabæk vil satse på meg. Det blir en tøff utfordring, og vi må ta mange poeng. Det er ingen her som har lyst til å rykke ned. Jeg er veldig motivert, sa Kjønø på pressekonferansen.

Stabæk ligger nest sist i Eliteserien med kun seks poeng på ti kamper. Jönsson ble meldt ferdig i klubben etter 0-2-tapet hjemme mot Sandefjord sist helg.

Mer aggressive og kompakte

Kjønø var tydelig på hva som må skje i dagene som kommer.

– Vi må som lag samle oss og bli enige om hvem vi skal være og hvordan vi skal spille. Det må en restart til med ny energi, sa han og fortsatte:

– Jeg ønsker meg et lag som spiller aggressivt. Vi må gå ut og virkelig blø for hvert poeng. Det må ligge i bunn. Jeg vil se hurtig balltempo og at ballen går framover i rom så ofte som mulig. Men først og fremst må vi bli kompakte. Vi må skjønne at vi er underdog og må kjempe for hvert poeng.

Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann mener valget av Kjønø etter hvert ble «ganske enkelt».

– Jeg har fulgt Eirik lenge. Da jeg var agent en periode, fikk jeg gode tanker etter å ha møtt ham. Han er ekstremt tydelig på hvordan han ønsker å spille, og han har en klar identitet. Det er hans viktigste egenskaper, og det er også det vi nå trenger mest. Vi må finne identiteten til Stabæk, sier Bjarmann.

Vant med å være ung

I Eliteserien blir Kjønø med klar margin yngst blant hovedtrenere. 67-årige Åge Hareide i Rosenborg er eldst. Selv er Kjønø for lengst ferdig med å tenke over sin unge alder.

– Jeg har vært ung trener lenge og blitt vant til det. Personlig tenker jeg ikke på det, for jeg har vært i dette yrket i ni år nå. Jeg føler meg trygg på min kompetanse og metodikk, men jeg skjønner at folk stiller spørsmål rundt det.

– Det er en trend i Europa. Det kommer stadig flere unge trenere. Yrket er i ferd med å endre seg, og det stilles i dag andre krav til spillere og trenere.

Kjønø er ansett å være et av landets største trenertalenter. Han tok Grorud opp til 1. divisjon i 2019, og i fjor greide han å holde oslolaget oppe på nest øverste nivå.

I februar ble han hentet til Stabæk som ny assistenttrener. Under et halvt år senere tar Kjønø selv over hovedansvaret.

(©NTB)