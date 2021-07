BA: Dansk keeper har sagt ja til Brann

ntbsport

Ifølge BA er det kun den obligatoriske legesjekken som mangler før Andersen er klar. Han er ventet å bli presentert senere fredag.

Andersen blir spilleberettiget når overgangsvinduet åpnet 1. august. Før den tid skal Brann spille to kamper. Den danske avisen B.T. melder at keeperen skriver under for halvannet år.

32-åringen kommer vederlagsfritt til Bergen. Kontrakten hans med Midtjylland løp nylig ut. I fjor spilte han to kamper for den danske topplaget i Champions League, deriblant borte mot Liverpool på Anfield.

(©NTB)