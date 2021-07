Norsk stafettbronse i orienterings-VM

ntbsport

Norge klatret oppover resultatlistene for hver etappe i tsjekkiske Doksy. Kamilla Steiwer sendte Benjaminen ut som ankerkvinne på sjetteplass, men ved målgang kunne de norske kvinnene juble for bronse.

Det skilte sju minutter og ett sekund opp til Sverige. Stjerneløper Tove Alexandersson fikk et enormt forsprang og sikret gullet over to og et halvt minutt foran Sveits.

Marie Olaussen gjorde unna åpningsetappen for Norge. Hun var nummer ni da hun vekslet med Steiwer.

Bronsen var Norges fjerde medalje i årets VM. Tidligere i mesterskapet tok Benjaminsen sølv på mellomdistansen, mens Kasper Fosser løp inn til samme valør i sprint. Norsk sølv ble det også i blandet lagkonkurranse.

