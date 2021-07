Kane: – Min beste veggpasning

ntbsport

– For en gangs skyld gikk det vår vei i dag. All ære til gutta, for en prestasjon de gjorde. Vi reagerte veldig bra etter å ha kommet under. Vi kontrollerte kampen, gikk i kjelleren i ekstraomgangene og fikk straffesparket som avgjorde, sa han til ITV.

Han måtte ha to berøringer for å sette inn straffesparket, med Kasper Schmeichels redning innimellom.

– Om det var mitt beste veggspill? Det kan du banne på, sa han.

– Åpenbart var det ikke slik jeg ønsket å skyte. Skuddet ble lavere enn jeg hadde tenkt, men det var en bonus da den kom i retur slik at jeg kunne få den inn.

Det er første gang på 55 år at England er i en mesterskapsfinale, og Kane ønsker at laget skal forbli ubeseiret i finaler. I 1966 ble det VM-gull.

– Dette er helt på toppen av det jeg har vært med på, Englands første EM-finale. Det er et av mine stolteste øyeblikk, men vi har ikke vunnet EM ennå. Vi må prestere en gang til, sa Kane.

