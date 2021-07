Boasson prøvde seg i brudd – tysk seier på vindfull Tour-etappe

ntbsport

Tyskeren trillet alene over målstreken i Nîmes. Bora-rytteren stakk fra sine bruddkolleger med rundt tolv kilometer igjen, og ingen var i stand til å nekte Politt å ta sin første Tour de France-seier.

Han var en del av bruddet som fikk gå nesten umiddelbart på den 12. etappen.

Boasson Hagen var i tet med tolv andre ryttere fram til det var snaut fem mil igjen. Et angrep fra Nils Politt stykket opp bruddet, og det norske håpet greide ikke å holde tritt. Han ble en stund værende i en gruppe med regjerende verdensmester Julian Alaphilippe og spurtkanonen André Greipel.

Norge har med tre syklister i årets Tour de France, men inntil torsdag hadde ingen av dem preget rittet. Riktignok var Vegard Stake Laengen med i onsdagens opprinnelige brudd, men måtte slippe da de sterkeste klatrerne stakk i fjellene.

Dagen etter sørget Boasson Hagen for et gryende håp om norsk etappeseier. Så kom splitten som knuste drømmen. 34-åringen har tre triumfer i Tour de France (to i 2011 og én i 2017).

(©NTB)