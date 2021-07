Lokalaviser: Odd fikk bud på Bakenga fra Saudi-Arabia

ntbsport

Ifølge begge de to lokalavisene har Odd avslått budet. Selv vil ikke Bakenga uttale seg om muligheten for et nært forestående proffliv i utlandet.

– Bra forsøk, men jeg kan ikke si noe om det, sa han til Varden tirsdag.

Heller ikke Odds sportssjef Tore Andersen vil si noe om den saudiarabiske interessen.

– Jeg han bekrefte at det er ting i gjære. Men det er det hele tiden. Noe mer enn det kan jeg ikke kommentere.

Telemarksavisa mener å vite at Al-Tai er klubben som har budt på Bakenga. Avisen skriver at Odd ser for seg 6-7 millioner kroner for å la trønderen gå.

Bakenga står med ni mål på ti kamper i Eliteserien denne sesongen.

