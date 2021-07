Klart for tilskuere i Tyskland – 25.000 får se Haaland

ntbsport

Totalt kan maks 25.000 slippes inn på arenaene, noe som blant annet betyr at det blir grensa på Erling Braut Haalands hjemmebane, Borussia Dortmunds Signal Iduna Park.

For Alexander Sørloth og RB Leipzig blir det like over 20.000 tilskuere.

Begrensningen i antall tilskuere gjelder inntil videre. Bundesliga sparkes i gang 13. august.

For toppklubben Bayern München blir det litt annerledes. Der sier lokale regler i Bayern at kun 35 prosent av Allianz Arena skal brukes, noe som vil bety 20.000 tilskuere.

Politikerne understreker at regler om at folk må være vaksinert eller ha testet negativt skal gjelde.

(©NTB)