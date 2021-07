Krisestart for Carlsen på dag to av bronsefinalen

ntbsport

Carlsen spilte med svarte brikker i første parti, og klarte ikke unngå tap. Heller ikke med hvite brikker i parti to klarte Carlsen å unngå nedtur. Etter en svært utradisjonell åpning fikk Carlsen en dårlig stilling i sluttspillet, som Ding utnyttet til å presse fram en seier.

– Det er en komplett krise for Magnus, sa TV 2s sjakkekspert Maud Rødsmoen.

Carlsen vant første dag av bronsekampen 2,5-1,5, og trenger bare å sikre seg uavgjort totalt i søndagens fire partier for å vinne. Etter seier både med hvite og svarte brikker trenger Ding bare en remis i de siste to partiene for å tvinge fram omspill.

Også i semifinalen mot Levon Aronian fikk Carlsen overtaket med seier første dag, før det kollapset på dag to.

Dårlig i dronningsluttspill

Carlsen fikk store problemer med svarte brikker i første parti, men klarte å redde seg inn til et dronningsluttspill, en form nordmannen vanligvis har god kontroll på.

– Nå er det fullstendig krise for Carlsen her, sa TV 2s sjakkekspert Maud Rødsmoen da Carlsen gjorde flere trekk på rad som ga Ding en stor fordel.

I denne turneringen har Carlsen slitt i dronningsluttspillene. Det gjorde han søndag også. Ding fikk en fribonde, som ble en ekstra dronning, samtidig som han holdt sin egen konge trygt beskyttet. Da var partiet tapt for Carlsen, som ga opp partiet.

– Magnus er vanligvis en av verdens beste i et dronningsluttspill, men ikke i denne turneringen, sa sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

Utradisjonelt trekk

I andre parti valgte Carlsen en utradisjonelt åpning da han spilte bonden sin til B3. Carlsen hadde tidvis latterkrampe i partiet, men midtveis hadde Ding spilt seg til et solid overtak med sine svarte brikker.

– Det har vært en veldig dårlig start på dagen for Magnus, slo Lahlum fast.

I finalen mot Vladislav Artemjev sikret Levon Aronian seg turneringsseier med 2–0 på andre dag, etter også å ha vunnet første dag.

