Australier overrasket med seier: Favoritten Pogacar økte Tour-forspranget

Et tidlig brudd ble til slutt til to. Der var O'Connor sterkest. Med 17 av 144 kilometer igjen stakk den australske Sergio Higuita-rytteren, og 25-åringen holdt unna og vant sin første Tour de France-etappe.

Han var beveget etter seieren.

– Det var alltid drømmen. Bare å være her er allerede den første drømmen, sa O'Connor.

Han var også glad på lagets vegne. Det har i månedene før Touren hatt stor tro på australieren.

– Det er så mye glede. Jeg har vanskelig med å kontrollere meg selv. Jeg nyter hvert eneste sekund. Laget har hatt så mye tro på meg.

O'Connor sa videre at den opprinnelige planen ikke gikk ut på å gå i brudd.

– Det var ikke meningen at jeg skulle være i bruddet, men det var en så stor gruppe at jeg bare ble med. Jeg tok det først rolig, så hørte jeg at vi hadde mange minutter. Da rykket jeg.

Flere brøt

Søndagens store snakkis ble ikke hvem som vant etappen. Før start meldte en av sammenlagtfavorittene, Primoz Roglic, at han hadde trukket seg.

Roglic var involvert i en velt på tredje etappe, men ga ikke opp så lett. Etter fem etapper til på sykkelsetet ble det likevel stopp. Sloveneren var langt bak landsmann og sammenlagtleder Tadej Pogacar.

Slutt ble det også for Mathieu van der Poel. Nederlenderen hadde den gule trøya i hele seks av de første åtte etappene, men søndag valgte han å bryte Tour de France.

Lagkamerat og spurter Tim Merlier ga også opp. Det gjorde han i løpet av søndagens kjøring i fjellene. Merlier vant tredje etappe. Belgierens frafall øker sjansene for veteranen Mark Cavendish i kampen om den grønne poengtrøya. Briten, som allerede har vunnet to etapper, har overtaket og satser framover på flere seirer i årets ritt.

Fortsatt i gult

Den niende etappen var den første der den store favoritten Pogacar syklet i gult. Sloveneren leverte en monsteretappe lørdag, og tok dermed over ledelsen sammenlagt. Han måtte tåle kritikk i starten av rittet for å ha vært for defensiv.

Mot slutten av etappen så det ut til at O'Connor skulle klare å sykle seg inn i den gule trøya. Det ville derimot ikke Pogacar ha noe av.

Han fikk hjelpe fra Ineos-laget, som på sin side forsøkte å begrense tapet til sin sammenlagtmann Richard Carapaz. Pogacar fulgte Ineos-toget og tapte dermed ikke forspranget i sammendraget.

Etter å ha blitt dratt et stykke av Ineos, smalt sloveneren til mot slutten. Ingen av de nærmeste klarte å følge 22-åringen. De hadde nok å gjøre med å forsvare seg fra hverandre.

Mandag skal rytterne ha en hviledag etter to tøffe fjelletapper.

