«Bevisstløs» Badou banet vei for FKH-seier

Et Haugesund-lag, med kun fire utespillere på benken, vant komfortabelt på eget gress. «Badou», som i pausen hevdet han ble slått bevisstløs i starten av kampen, var alt annet enn svimmel da han sendte de hvitkledde i føringen etter halvtimen spilt.

På spørsmål om det var forsvarlig å la han fortsette kampen, svarte Haugesund-trener Jostein Grindhaug med glimt i øyet:

– Kjenner jeg han rett, så har han sikkert lagt på litt.

Da Peter Therkildsen doblet etter 69 minutter spilt, var det lite Tromsø kunne gjøre for å hindre at alle poengene ble igjen i Haugesund. Sondre Liseth fastsatte resultatet til 3-0.

Det ble aldri den kampen Tromsø-trener Gaute Helstrup ønsket seg. Etter en litt tannløs første omgang etterlyste han en sulten gjeng de siste 45 minuttene.

– Fram til 2-0 er vi bra, også kommer det et «pissemål». Etter det er vi elendige. Vi ga det et forsøk, men har dessverre ikke nok kvalitet i dag, sa Helstrup.

Han innrømte at Haugesund rett og slett var et bedre lag.

Lå urørlig

Ndour fikk en hard smell i bakhodet allerede to minutter ut i kampen. Senegaleseren ble liggende urørlig før han omsider kom seg på beina. Spissen sa selv i pausen at han var bevisstløs i noen sekunder i et intervju med Discovery.

Haugesund skal derimot være glad for at en noe svimmel «Badou» fortsatte kampen. For han hadde få problemer med å stange vertene i føringen da han fikk stå bemerkelsesverdig alene på et hjørnespark.

Etter 69 minutter ble en Tromsø-spiller liggende nede i egen boks etter en hard kollisjon med egen målvakt. Ettersom det ikke var snakk om en hodeskade, lot dommer Kai Erik Steen spillet gå videre.

I samme sekvens havnet ballen til slutt hos Kristoffer Velde. Venstrekanten hamret inn et lavt innlegg, som fant veien til en umarkert Therkildsen på bakerste stolpe. Han kunne enkelt sklitakle inn 2-0.

Spikeren i Tromsø-kisten kom tolv minutter før slutt. Jacob Karlstrøm i Tromsø-buret spilte en risikabel-pasning ut til Ruben Yttergård Jenssen med Liseth i rygg. Liseth snappet ballen og gjorde ingen feil alene med keeper.

Defensivt solid

En komfortabel 3-0-seier fører de hvitkledde fra Haugesund én plass opp på tabellen til en foreløpig 8.-plass. FKH er bare fire poeng bak Vålerenga på tredjeplass med to kamper mindre spilt.

TIL har ni poeng og ligger på 13.-plass. Tromsø møter tabelljumbo Brann i neste serierunde.

Haugesund har ikke sluppet inn ett eneste baklengsmål på fire kamper. Og de hvitkledde har snart holdt nullen like mange ganger (6) som det de maktet hele forrige sesong (7).

Kaptein Benjamin Tidemann mener laget har tatt store defensive steg under pandemien.

– Folk er i bedre form og har virkelig tatt seg sammen i koronatiden. Det er blitt jobbet hardt, svarte han etter kampen.

