Vakter grep inn mot danske EM-fans med regnbueflagg

Det viser en rekke byråbilder av episoden før avspark i Baku.

To stadionvakter gikk bort til danskene etter at de hadde dratt fram et regnbuefarget flagg på tribunen. Det ble konfiskert av den ene vakten.

Hendelsen skjedde dagen etter at EM-sponsoren Volkswagen åpent fortalte internasjonale medier at de fikk nei fra Uefa om å ha regnbuefarget reklame på skiltene langs banen i EM-byene Baku og St. Petersburg.

Det europeiske fotballforbundet skal ha forklart at de fryktet en slik innramming i regnbuefarger ville være ulovlig i Aserbajdsjan og Russland.

Volkswagen beklaget Uefas avgjørelse. Bilgiganten la til at de ønsket å vise støtte i kampen for likestilling og ta avstand fra homofobi.

Uefa måtte tåle massiv kritikk etter å ha nedlagt forbud mot at EM-stadionet i München skulle lyssettes i regnbuefarger foran kampen mellom Tyskland og Ungarn i gruppespillet. Forbundet mente det kunne oppfattes som en politisk protest mot en ungarsk lov som forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige.

