Kasper Fosser tok VM-sølv i orientering – nå tror han på gull senere i VM

Fosser løp inn til sølvet sju sekunder bak svenske Isac von Krusenstierna, mens Tim Robertson fra New Zealand tok bronsemedaljen med en tid som var seks sekunder dårligere enn Fossers.

– Jeg er fornøyd med at det ble sølv, det var et hakk opp fra det som skjedde i EM. Nå tror jeg på gull senere i mesterskapet, særlig på langdistansen, sa Fosser i en uttalelse til NTB like etter at sølvet var sikret.

– Det var en krevende løype, og jeg kunne nok ha gjort noe annerledes, sa Fosser, vel vitende om at det var få sekunder som skilte fra en gullmedalje.

Fosser har nå deltatt i fem mesterskapskonkurranser, og står med medaljer i samtlige av dem.

Harald Sandstad Eidsmo ble nummer tolv, plassen foran Gaute Steiwer.

Fosser har tidligere VM-sølv også på langdistanse. I EM tok han tre bronsemedaljer.

