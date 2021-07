Norge velger å ikke sende bandylandslaget til VM i Irkutsk

ntbsport

Det viser en epost NTB har fått tilgang til. Der heter det at forbundsstyret i Norges Bandyforbund har vedtatt at man ikke sender en tropp til VM i Irkutsk oktober 2021. Det omfatter spillere, ledere, dommere og supervisor. Vedtaket omfatter også to landslag i innebandy.

– For bandy var det usikkerheten rundt pandemi-situasjonen i Russland som ble avgjørende sammen med vaksinasjonsprogrammet i Norge. Aldersgruppen 25–39 år vil mest sannsynlig ikke få sin dose 2 vaksine før oktober/november, da det skal gå 12 uker fra første til andre dose. I tillegg skal det gå noen dager etter andre dose før vaksinen virker fullt ut, heter det i eposten.

A-VM skulle opprinnelig blitt spilt i starten av april 2020, men ble utsatt som følge av koronaviruset.

(©NTB)