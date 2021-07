Golf: Ventura misser cuten i Detroit

ntbsport

Ventura måtte ut fredag morgen for å avslutte første runde. Der fikk han en bogey som ga ham ett slag over par før han skulle gå neste runde bare timer etterpå.

Nordmannen fikk to bogeyer og to birdier på 2. runde, men cuten i Detroit ligger foreløpig på -3. Den vil etter all sannsynlighet ikke falle ned til +1, som er der Ventura ligger.

Forrige helg fikk Ventura være med hele veien inn etter å ha klart cuten i en PGA-turnering i Connecticut. Det var første gang at han gikk videre på PGA-touren siden han spilte pargolf med Viktor Hovland i New Orleans i april.

Ukens miss betyr at Ventura kun har klart cuten på én av seks turneringer han har deltatt i de siste månedene.

Fredagens runde pågår fortsatt.

