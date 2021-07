Ny Cavendish-seier i Tour de France – nærmer seg Merckx-rekorden

ntbsport

Strekket inn mot målområdet i Châteauroux er over én kilometer langt, og det var dermed timing som skulle bli utslagsgivende.

Der var Cavendish sterkest og stakk dermed av med en ny etappeseier bare to dager etter at han triumferte for første gang på fem år. Nå er han oppe i 32 stykker. Eddy Merckx har rekorden på 34.

– Dette var gøy. Wow, sa Cavendish etter seieren og avviste snakk om rekorden.

– Jeg har nettopp vunnet en etappe i Tour de France. Det er noe mange drømmer om hele livet, sa han.

I seiersintervjuet gjorde han som tirsdag. Han takket lagkameratene.

– Du ser hvor godt de jobber. Se på Julian Alaphilippe som sitter alene der fremme og drar, sa han.

God mulighet

Den sjette etappen av Tour de France var igjen en god mulighet for spurterne. På tirsdagens etappe endte ringreven Cavendish opp med seieren, og det var ventet at han kom til å være i seierskampen torsdag også.

Cavendish har tidligere vunnet etapper i torsdagens målby i 2008 (hans aller første i rittet) og 2011, og han viste igjen at han fortsatt er en av verdens beste spurtere.

– Det er ti år siden sist jeg vant her. Det er veldig spesielt, sa Cavendish.

Det var knyttet stor usikkerhet til hvorvidt Cavendish ble å se i årets ritt, men han kom med i tolvte time, og har ikke kastet bort muligheten.

Rett bak Merckx

Cavendish' seier betyr at han nå er rett bak Eddie Merckx' rekord på 34 etappeseire i Tour de France.

– Ikke si navnet, ikke si navnet, sa Cavendish lattermildt på spørsmål om hvorvidt han jakter på rekorden til nevnte Merckx.

– Jeg tenker ikke på det. Jeg tenker bare på å vinne etapper. Hvis jeg er god nok til å vinne 50 til så vinner jeg 50 til. Hvis jeg ikke er det så får det være, sa han.

Lagkameraten til seierherren, Michael Mørkøv, er mer frittalende når han får spørsmålet om han tror Cavendish klarer det.

Tror på tangering

– Han beviste i dag at den første seieren ikke var flaks. Det er fortsatt fem etapper igjen der han har vinnersjanser. Det kan ikke avskrives, sa Mørkøv.

Han tror rekorden til Merckx ikke får stå alene.

– Jeg tror han tangerer den, sa dansken.

Alle de tre nordmennene var med hovedfeltet til mål på torsdagens etappe. 123 av de 177 rytterne i startfeltet var med der.

Fredag venter fjellene for rytterne. Der kan spenningen øke i kampen om den gule ledertrøyen. Mathieu van der Poel har den fortsatt, men det er ventet at han får stor konkurranse om den på fredagen etappe.

(©NTB)