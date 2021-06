Warholm gleder seg over rivalens kanontid: – Elsker å se det!

ntbsport

25 år gamle Warholms personlige rekord, som også er europarekord, lyder på 46,87. Det var tidenes nest raskeste tid på distansen inntil forrige helg.

Da løp amerikanske Rai Benjamin på tiden 46,83, kun fem hundredeler bak verdensrekorden, under amerikanernes OL-uttak i Eugene.

Warholm smilte da han ble spurt om løpet til Benjamin på onsdagens pressemøte i forkant av Bislett Games.

– Vi elsker å se det! Jeg får nesten gåsehud av å snakke om det, for dette er hvorfor jeg er med på dette her. Man trenger å ha disse duellene. Vi trenger at de beste konkurrerer mot hverandre og pusher hverandre mot mållinjen, sa han.

Stor interesse

Både Warholm og Benjamin har vært nær ved å ta verdensrekorden til Kevin Young det siste året. Det skaper interesse og blest rundt øvelsen, spesielt også ettersom kvinnenes verdensrekord på distansen ble knust under amerikanernes OL-uttak forrige helg.

Da løp Sydney McLaughlin inn til tiden 51,90, som første kvinne under 52 sekunder på 400 meter hekk. Hun duellerer med den tidligere rekordholderen Dalilah Muhammad, som satte den forrige rekorden på 52,16 da hun tok VM-gull i Doha i 2019.

Både Benjamin og McLaughlin fikk mye omtale etter den sterke innsatsen under OL-uttaket i Eugene. Det fikk Warholm også med seg, selv om han ikke fikk så selve løpene.

– Jeg sov, lo Warholm og fortsatte:

– Men jeg har Twitter og andre sosiale medier og fikk det med meg. Det som utgjør den kuleste øvelsen er hvor høyt nivået er. Nå for tiden er det 400 meter hekk, og det er lenge siden.

Tilskuerne tilbake

I tillegg til å glede seg over at han får sterkere og sterkere konkurranse, gleder nordmannen seg stort til å sesongåpne på hjemmebane foran 5000 tilskuere.

400 meter hekk er siste øvelse på programmet under Bislett Games, der Warholm er det store trekkplasteret.

– Jeg har ventet på dette i lang tid som alle andre. Det er veldig spesielt å kunne gjøre det i Norge også. Det har alltid vært spesielt å løpe på Bislett Games og spesielt nå foran fans, familie og venner, sa Warholm.

Benjamin er ikke med under Bislett Games, men skal løpe mot Warholm på Diamond League-stevnet i Monaco 9. juli. Det blir en god pekepinn før de skal løpe om OL-gull i Tokyo i sommer.

