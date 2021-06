Vålerenga fosser fram på tabelltopp – Thorsnes med hattrick

ntbsport

Rosenborg måtte tåle sitt første baklengsmål i år og holdt på å få sitt første poengtap, men landslagsspiss Lisa-Marie Utland kom til unnsetning og sikret 2-1-seier over Klepp.

Sara Kanutte Fornes ga RBK ledelse ved pause. Helene Brochs utligning ti minutter før slutt kunne gitt Vålerenga en luke på tabelltopp, men Utland satte inn et innlegg fra Emilie Lein i det 81. minutt og sørget for at Rosenborg fortsatt er à poeng med serielederen.

Vålerenga gjorde kort prosess med Stabæk. Synne Jensen og Dejana Stefanovic ordnet to måls ledelse til pause. I 2. omgang scoret Thorsnes i det 47., 65, og 79. minutt.

Vålerenga har full poengpott og 25-4 i målforskjell. Rosenborg har også 18 poeng, men «bare» 13-1 i målforskjell.

Minst ett av topplagene avgir poeng søndag kveld. Da kommer Rosenborg på besøk til Vålerengas arena i Oslo til toppkamp. Før den tid får VIF og RBK fredag vite sine motstandere i mesterligaens første kvalifiseringsrunde.

Sandviken er to poeng bak tetduoen etter å ha utklasset LSK Kvinner 4-1. Ingrid Ryland scoret to mål, Lisa Naalsund og Ingrid Marie Spord ett hver da LSK ble ytterligere hektet av med sitt annet tremålstap på rad. Nora Eide Lie scoret for LSK, som nå er seks poeng bak tetduoen.

Kolbotn tok sine første poeng med 1-0 i bunnoppgjøret over Arna-Bjørnar, som nå er sist på tabellen. Nathalie Rønquist Jørgensen ble matchvinner.

Lyn vant med samme sifre borte mot Avaldsnes etter en sen scoring av Anna Nerland Aahjem.

