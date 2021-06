Straffebom ødela for Tromsø – fortsatt uten hjemmeseier

ntbsport

Dermed venter TIL fremdeles på årets første hjemmeseier. Fem kamper har gitt to uavgjort og tre tap, men onsdag burde det ene poenget blitt til tre.

Antonsen kunne ha ordnet det da TIL fikk straffe etter litt over en time. I stedet så han Kristiansund-målvakten Sean McDermott gå riktig vei og redde forsøket.

– Jeg beholdt roen, og deretter slo instinktet inn. Gutta gjorde en fantastisk innsats i dag, og vi skal være fornøyde med poenget vi tok, sa McDermott til Discovery.

Vertene fikk muligheten fra krittmerket etter at Amin Askar hadde vært borti ballen med hånden.

Tidvis utspilt

Før pause var TIL klart best. Kristiansund ble tvunget dypt ned i banen i lange strekk, og til tider ble gjestene utspilt. August Mikkelsen sto tidlig bak hjemmelagets to største sjanser i omgangen.

Den ene kom på en heading etter seks minutter. Forsøket var hardt, men McDermott sto i veien. Kvarteret senere greide sisteskansen så vidt å slå Mikkelsens skudd til corner.

– Jeg må sette slike muligheter. Særlig den på hodet skal sitte, for det var en stor sjanse, sa Mikkelsen i pausen.

20-åringen måtte byttes ut etter en hoftesmell på tampen av oppgjøret.

– Jeg skjønte tidlig at jeg måtte ut. Vi får satse på at det blir bra igjen allerede til helgen, sa unggutten.

To fornøyde trenere

Med uavgjort har Tromsø gått tre strake kamper uten seier. Laget har plukket ni poeng i comebacksesongen i Eliteserien så langt. Det holder til en 13.-plass.

– Først og fremst er jeg fornøyd med at vi gjør mye bra i store deler av kampen. Vi skulle gjerne ha dyttet ballen over mållinja, men dette var bedre enn våre to siste kamper, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup til Discovery.

Kristiansund er tabelltreer med 17 poeng. Tidligere i sommer toppet laget tabellen etter fem strake seirer, men siden er det blitt tre poengtap på rappen.

– Jeg er veldig fornøyd med å holde nullen. Vi vet at det er tøffe arenaer vi besøker i Eliteserien, og Tromsø er et godt lag. De er vanskelige å demme opp for, og noen ganger må man gå i kjelleren. Vi viste en fantastisk laginnsats på en tøff dag, sa KBK-trener Christian Michelsen.

Til helgen venter det nye kamper i Eliteserien. Søndag skal TIL opp mot Haugesund på bortebane, mens Kristiansund tar imot et Brann-lag i poengnød dagen etter.

(©NTB)