Regjeringen gir 18 millioner til nytt toppidrettssenter

ntbsport

Det bekreftet kulturminister Abid Raja (V) da han møtte idrettspresident Berit Kjøll og toppidrettssjef Tore Øvrebø ved Olympiatoppen onsdag.

Staten har tidligere bidratt med tre millioner kroner fra spillemidlene til en studie som skulle kartlegge mulighetene rundt et opprustet og utvidet toppidrettssenter ved Sognsvann i Oslo.

Med denne studien som utgangspunkt søkte Norges idrettsforbund om nye 18 millioner kroner til finansiering av et forprosjekt. Det har nå Kulturdepartementet innvilget.

Det opplyses at forprosjektet blant annet skal gi «sikrere kostnadsanslag og danne grunnlaget for beslutning av utbyggingsalternativ».

– Toppidrett og store, norske idrettsprestasjoner skaper fellesskapsopplevelser, inspirerer barn og unge til å drive idrett og bidrar til en positiv prestasjonskultur i samfunnet. Det er derfor viktig for regjeringen å bidra til å legge til rette for at vi også i framtiden kan få norske idrettsprestasjoner i verdensklasse, sier kulturminister Abid Raja.

