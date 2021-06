ntbsport

Danielson mistet hodet og kastet seg inn i en stygg takling i ekstraomgangene tirsdag. Det førte til rødt kort for Danielson og at EM er over for Besedin.

Ifølge Aftonbladet skriver ukrainske medier at han har forlatt EM-troppen for å få undersøkt kneet skikkelig hjemme i Kiev.

Det røde kortet gjorde det vanskelig for svenskene, som likevel så ut til å sikre straffesparkkonkurranse før Ukraina avgjorde på overtid av andre ekstraomgang.

Ukrainerne møter nå England i kvartfinalen i Roma.

