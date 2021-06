Manchester City forlenger med Fernandinho

ntbsport

Det melder klubben på sitt nettsted tirsdag. 36-åringen er storfornøyd med å bli værende i klubben.

– I mitt hode er ikke min jobb her ferdig enda. Så derfor har jeg bestemt å bli her ett år til, for å prøve å hjelpe laget til å nå målene våre. For meg og familien er det en fornøyelse å bli i Manchester enda ett år til, sier Fernandinho.

Brasilianeren har spilt for de lyseblå siden han ankom fra Sjakhtar Donetsk i 2013 og er spilleren med lengst fartstid i troppen etter at Sergio Agüero forsvant til Barcelona i sommer.

Fernandinho har så langt spilt 350 kamper for den regjerende seriemesteren.

Forrige sesongs ligatittel var hans fjerde totalt for klubben, der han også har vært med på å vinne ligacupen seks ganger og FA-cupen én gang i 2019. Drømmen om å vinne mesterligaen brast i finalen mot Chelsea i mai.

(©NTB)