Juklerød klar for Genk – blir lagkamerat med Kristian Thorstvedt

Overgangen bekreftes på Genks Twitter-konto.

– Det er deilig å være i gang. Jeg er ferdig med alle testene, så jeg hadde første trening med laget mandag. Det er lenge siden jeg har spilt fotball, så det var godt å kjenne på den følelsen og møtt de nye lagkameratene, sier Juklerød til NTB.

Juklerød, som gjorde sakene sine svært bra i Antwerpen etter overgangen fra Vålerenga sommeren 2018, opplevde å bli fryst ut av laget etter at det ble kjent at han kom til å signere for Genk når kontrakten med Antwerpen gikk ut.

Nå er venstrebacken endelig klar for å spille i Genk sammen med Kristian Thorstvedt. Den belgiske storklubben har også hatt Sander Berge og Mats Møller Dæhli i stallen de siste årene.

– Jeg forventer at det blir sportslig bra, med mye muligheter med spilletid i Europa og i ligaen. Jeg er veldig fornøyd og gleder meg, sier han.

Juklerød gjorde sakene svært bra for Antwerpen med fem mål og 13 målgivende pasninger på sine 87 kamper totalt for klubben.

I november ble Juklerød tatt ut på det norske landslaget for første gang, men han har ennå ikke spilt en offisiell kamp med flagget på brystet.

