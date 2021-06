Ventura tapte terreng i Connecticut

ntbsport

Ventura greide cuten halvveis for første gang på en stund, men maktet ikke å klatre på listene med lørdagens runde. Han var på delt 58.-plass halvveis i turneringen og falt dermed seks plasser.

Nordmannen var to slag over par halvveis på runden, etter bogey på 4., 5. og 8. hull, birdie på 7. hull. Han gikk siste halvdel av runden ett slag under par, med birdier på 11. og 15. hull, bogey på 13. hull.

Totalt er han ett slag under par i turneringen i Cromwell.

Kramer Hickok og Bubba Watson er i delt ledelse før siste runde søndag. De er ti slag under par etter hver sin 68-runde lørdag.

