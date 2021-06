Tsjekkia er Danmarks kvartfinalemotstander – vant 2-0 over ti nederlendere

ntbsport

Holes nikket selv inn ledermålet etter et frispark og sto deretter for ballerobringen og den målgivende pasningen da Patrik Schick punkterte kampen med sitt fjerde mål i EM.

Dermed er det tsjekkerne som blir Danmarks motstander i kvartfinalen i Baku lørdag. Nederland kom til cupspillet med ni poeng og åtte scoringer fra gruppespillet, men det ble bråstopp mot et godt organisert tsjekkisk lag i Budapest.

Ledermålet kom i det 68. minutt på et frispark fra Antonin Barak nesten ved høyre hjørneflagg. Serven traff hodet til Tomas Kalas ved lengste stolpe. Han nikket tvers over målgården, og ved motsatt stolpe sto Holes fullstendig umarkert. Han styrte hodestøtet mellom to nederlendere på streken.

Da hadde Nederland spilt i undertall et snaut kvarter etter at forsvarssjefen de Ligt ble utvist for å ha tatt fra Tsjekkia en målsjanse med en viljehands rett utenfor 16-meteren. Fargen på Juventus-spillerens kort ble endret etter at VAR grep inn.

I det 80. minutt plukket Holes opp en dårlig nederlandsk klarering og satte fart. Han raidet i feltet og slo skrått ut til Schick, som plasserte 2-0 i hjørnet.

Dramatikk

I det 52. minutt tok kampen fyr med to dramatiske situasjoner i hver sin ende av banen. Først kom Donyell Malen helt alene gjennom da han fikk en frekk hælflikk fra Memphis Depay og skrudde på turboen i løpsduell med Kalas. Malen prøvde å ta ballen rundt keeper Tomas Vaclic, som kastet seg i beina på ham og reddet.

Sekunder senere ble de Ligt utfordret av Schick, som ville vært gjennom om han hadde tatt seg forbi. Nederlenderen snublet og falt, men passet på å slå ballen bort fra motspilleren med hånden. Dommer Sergej Karasev nøyde seg med frispark og gult kort, men fikk fra VAR-rommet beskjed om å ta turen bort til videoskjermen, og det han så der fikk ham til å bytte farge til rødt kort.

Tsjekkia var på høyde med nederlenderne da det var 11 mot 11, og i overtall festet laget grepet. Det var ikke ufortjent at det var tsjekkerne som kunne juble i Budapest.

Nederland feide all motstand til side i gruppekampene hjemme i Amsterdam og var EMs mestscorende lag før cupspillet. I Tsjekkia møtte nederlenderne et lag som hadde en god defensiv plan og utførte den utmerket. Ståle Solbakken fikk nok noen klipp å vise sine spillere før Norges VM-kvalifiseringskamp mot Nederland på Ullevaal 1. september.

Lyktes ikke

Backkometen Denzel Dumfries sto for Nederlands beste forsøk i første omgang. I det 9. minutt raidet han på venstre side og nikket ballen forbi keeper, men Kalas hadde fulgt løpet og blokkerte avslutningen fra spiss vinkel.

I det 40. minutt raidet Dumfries på motsatt side og slo hardt inn. Keeper fikk ballen i låret, og den spratt ut i feltet uten at noen nederlender fikk foten på returen.

Tsjekkia var vel så farlig. Tomas Soucek stupheadet et innlegg fra Petr Sevcik rett utenfor lengste stolpe, og i det 38. minutt ble Barak spilt fram av Lukas Masopust og kom til skudd fra hjørnet av 5-meteren. De Ligt kastet seg inn og fikk en tå på skuddet så ballen gikk over.

Ved pause hadde Nederlands kaptein Georginio Wijnaldum hatt bare 13 ballberøringer og fire pasninger til lagkamerat. Det sier mye om et lag som ikke fungerte.

Tsjekkia kom helt til finale sist et EM-sluttspill ble avsluttet på Wembley i England, og nå drømmer tsjekkerne om en ny sjanse. Men først venter sterke Danmark i Baku.

