Tap i sluttminuttene for Tjelmelands Start – nytt tap for Ranheim i derby

I sin første kamp som Start-trener ble det hele 4-1 mot Grorud for Tjelmeland, men i hjemmedebuten ble seier snudd til tap.

Hjemmelaget fikk en drømmestart da Sebastian Buch kranglet inn en tidlig 1-0-ledelse etter et innlegg, men Bryne utlignet like før pause med et godt angrep.

Ti minutter etter hvilen svarte Start med et nytt flott angrep og 2-1-scoring fra Eirik Schulze, men i sluttminuttene gikk det helt skeis med selvmål av Mohamed El-Makrini før Bryne vant 3-2 med et vinnermål av Joachim Holtan.

Ranheim fikk full uttelling da de sparket trener Svein Maalen kun noen timer før de slo Raufoss 4-2, men det skulle bli tøffere mot tabelljumbo og trøndelagsrival Stjørdals/Blink.

Tidligere Ranheim-spiller Stig Lillebo sikret seier til Blink på straffespark, med kampens eneste mål etter bare sju minutter. Ranheim er dermed for alvor med i nedrykksstriden.

Øvrige resultater: Fredrikstad – Grorud 2-2, Ull/Kisa – Aalesund 1-0, Sogndal – Åsane 3-1, Sandnes Ulf – Jerv 0-2, KFUM Oslo – Strømmen 1-1.

