Tyrkia får likevel Formel 1-runde i 2021

Det opplyser arrangøren av verdensmesterskapet fredag.

Tyrkias Grand Prix skulle i utgangspunktet ha vært avviklet 13. juni, som erstatning for Canadas Grand Prix, men ble avlyst som følge av reiserestriksjoner forbundet med viruspandemien.

Deretter ble VM-runden i Singapore avlyst av samme årsak, og nå er det klart at arrangørene Tyrkia tar dens plass 3. oktober.

Uken i forveien skal det kjempes om viktige VM-poeng i Russland, mens Japan Grand Prix går uken etterpå. Dermed ligger det an til et tøft program for Formel 1-eliten i september og oktober.

