ntbsport

Den regjerende mesterens forfall ble offentliggjort av arrangøren fredag.

– Leggskaden har ikke blitt helt bra igjen, sier verdenstreeren.

Fjorårets turnering ble avlyst. I 2019 gikk Halep til topps.

– Jeg ga alt jeg kunne for å bli klar for å spille etter å ha fått så gode minner for to år siden. Jeg hadde gledet meg til å komme tilbake på de nydelige banen som regjerende mester, sier hun.

Turneringen starter i neste uke.

(©NTB)