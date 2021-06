Kriseuke for Hareide – gamle helter påførte RBK tredje tap på rad

ntbsport

Det har stormet rundt Hareide etter at han torsdag kastet seg inn i debatten om politiske markeringer i fotballen, og måtte beklage at han omtalte pride som propaganda.

Sportslig går det heller ikke bra for tiden. Rosenborg var i teten tidlig i sesongen, men etter tre strake tap er det nå sjetteplass, ni poeng bak Molde etter ti kamper.

Lagene bak har spilt færre kamper, så reelt sett kunne RBK ha vært nede på 11.-plass nå. Strømsgodset, Sarpsborg og Lillestrøm har slått Rosenborg de siste kampene.

– De viser litt mer lidenskap i duellspillet. All honnør til Lillestrøm, så må vi snart gjøre det samme, sa Hareide til Discovery.

– Det er langt fra godt nok, vi har tapt tre kamper på rad. Det er for mye, sa Hareide, som ikke ville svare på om motstanden påvirker kontraktsforhandlingene han er i med Rosenborg,

- Utrolig deilig

Torsdag var det gamle RBK-helter som ble avgjørende. Pål André Helland fikk sin første seriekamp fra start for LSK, takket for det med mål etter 13 minutter og måtte av med skade etter 20.

– Det var utrolig deilig å score, sa Helland til Discovery.

Gjermund Åsen spilte en strålende kamp mot klubben han er på utlån fra, og avgjorde til 2-0 på overtid.

Lillestrøm er på åttendeplass med tolv poeng på sju kamper, og vil være forbi RBK med seier i hengekampene. I neste runde venter Brann for LSK og Haugesund for RBK.

Trønderfest for LSK

Helland viste fram avslutningsfoten allerede etter to-tre minutter, da han kom inn i banen og avsluttet fra rundt 20 meter. Ballen gikk til side for mål.

Trønderkompisene Helland og Gjermund Åsen var innoverkanter på hver sin side, og viste at de i RBK-skolen har lært seg å spille i lengderetning.

Etter 13 minutter snappet Åsen opp ballen på midtbanen da Erlend Dahl Reitan ga den fra seg på unødvendig vis. Åsen stormet i angrep, og fant Helland i feltet.

Vingen sendte av gårde et lavt skudd med høyrefoten, et skudd RBK-keeper André Hansen burde ha reddet, men slo i mål.

To skader

Kort tid etter målet var det slutt for Helland, som satte seg ned og signaliserte at han måtte gå av. Det så ut til å være lyskeproblemer for vingen.

Det ble en frustrerende førsteomgang for RBK, der Hólmar Örn Eyjólfsson hadde gjestenes eneste sjanse med et hodestøt.

– Det var katastrofe, sa RBK-spiss Guillermo Molins i pausen om førsteomgangen.

Heller ikke i andre omgang klarte Rosenborg å dominere. De største sjansene kom på dødball. Carlo Holse, Edvard Tagseth og Dino Islamovic hadde alle muligheter, men Mads Christiansen hadde få problemer med å holde LSK-buret rent.

På overtid, da RBK hadde kastet alt i angrep, kom Åsen alene gjennom og satte inn 2-0.

(©NTB)