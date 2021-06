Molde vant på Aspmyra: Elleve mål på ti kamper for Omoijuanfo

ntbsport

Med seieren drar Molde ifra på toppen av tabellen. Lagene lå likt før kampen, men nå har Molde førsteplassen alene med 23 poeng. Glimt beholder andreplassen.

Hjemmetapet var Glimts første i serien siden 19. mai 2019.

Omoijuanfo har skiftet fra trøye nummer 99 til nummer 9. Kanskje er det en tydelig nier-rolle som skal gi ham toppscorertittelen han i flere sesonger har kjempet om.

– Jeg er i en god sone nå, og gjorde en bra kamp i dag, mens gutta støttet meg bra. Det er en skikkelig lagseier. Vi jobber knallhardt defensivt, sa Omoijuanfo til Discovery.

– Jeg vet at det ikke var noen som hadde tro på oss, men vi hadde troen på at vi skulle få med oss noe, la han til.

Hyllet Molde-spissen

Etter kampen sa Glimt-trener Kjetil Knutsen at det var kvalitetsspillerne i boksene som utgjorde forskjellen på lagene. Knutsen hyllet Omoijuanfo, en spiller Glimt prøvde å hente før sesongen.

– Vi er litt dårligere enn Molde i boksene. Det avgjør. Jeg har vært veldig begeistret for Omoijuanfo over tid. Han er en veldig god spiss i Eliteserien, og helt sikkert en som kan spille på et høyere nivå, sa Knutsen til Discovery.

Mens kaptein Ulrik Saltnes var sur på dommeren for at det ikke ble lagt til nok, og han mente Moldes 1-0-mål burde vært annullert, var ikke Knutsen enig.

– Molde har vunnet 2-0, da er det ikke dommeren eller noe annet vi skal ha fokus på, det er oss selv, sa Glimt-sjefen.

Alene på topp

Omoijuanfo avgjorde en toppkamp med høyt tempo uten de aller største sjansene. Molde-spissen var farlig på dødball, og brukte styrken sin til å heade inn 1-0 like etter pause. Han trygget seieren med 2-0 ti minutter før full tid.

Med elleve mål har Omoijuanfo tre scoringer ned til Rosenborgs midtbanespiller Kristoffer Zachariassen. Glimt-spiss Erik Botheim, som var så het i sesongstarten, står fortsatt med seks mål.

Torsdag ble det et frustrerende tap, tross mye ball og spill for Glimt.

I neste runde venter Strømsgodset for Molde, mens Glimt møter Stabæk.

Sjansefattig

Molde skapte de største sjansene i en tam første omgang, mens Glimt styrte spillet. Både Omoijuanfo og Stian Gregersen hadde muligheter de første ti minuttene, men deretter tok Glimt over.

Fjorårets seriemester beleiret tidvis Moldes banehalvdel, med kombinasjonsspill og høyt press, uten å skape sjanser.

På overtid fikk Botheim en gratissjanse, men avslutningen gikk rett på Moldes unge keeper Oliver Petersen (19).

Matchvinner

Bare fem minutter ut i andre omgang viste Omoijuanfo hvorfor han er toppscorer i serien. Han brukte fysikken, steg til værs på en corner og stanget inn 1-0.

Frustrerte Glimt-spillere slet med å spille seg til de store sjansene, selv om de presset på for å få en utligning.

Kvarteret før full tid kom den store muligheten til å utligne. Etter et langt angrep fikk brasilianeren Pernambuco avslutte fra straffemerket, men Molde-keeper Petersen avverget.

Alt i alt viste 19-åringen gjennom kampen at Molde har matchvinnere i begge ender.

Omoijuanfo fulgte opp like etter. Han la på til 2-0 da Magnus Grødem fanget opp returen fra Omoijuanfos første avslutning.

