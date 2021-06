Formsterk Bakenga og praktmål ga Odd 3-0-seier over Tromsø

ntbsport

Etter en sjansefattig første halvtime smalt det etter 32 minutter. Mushaga Bakenga kom fri inne i feltet og satte ballen i mål etter pasning fra Sander Svendsen.

Bakenga, som scoret hattrick i forrige kamp mot Brann, fortsatte å plusse på målkontoen mot gamle lagkamerater fra Tromsø.

Like før pause fikk TIL en enorm mulighet, men skuddet fra Daniel Berntsen gikk over målet til Odd-keeper Sondre Rossbach.

Brennhet Bakenga

Bakenga var fornøyd med scoring, men mente at han burde hatt flere i første omgang.

– I dag gjør vi det vi skal. Vi får ballen presist inn i boksen fra Svendsen, og da er det bare å sette den. Jeg skulle hatt litt flere av de i første omgang, for da kunne det fort ha stått 3-0, sa Bakenga i pauseintervjuet med Discovery.

I 2. omgang skulle det igjen lykkes for trønderen. Etter 77 minutter fikk han ballen på hjørnet av 16-meteren før han satte ballen hardt opp i nettaket. Den var utakbar for Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm. Det var hans åttende mål for sesongen, og hans femte på to kamper.

Etter kampen var Bakenga fornøyd med to scoringer.

– Jeg har hele tiden visst at dette er nivået som ligger i gruppa, sa han etter kampen.

– Mushaga (Bakenga) er enormt viktig. Vi får håpe at vi kan ha han med oss neste år. Han driver med en egen idrett, konstaterte Odd-trener Jan Fredrik Nornes.

Historisk

I pausen kom Eric Kitolano inn for Tromsø. Det kan ved første øyekast ikke se så spesielt ut, men med byttet var de tre brødre på banen samtidig i en eliteseriekamp for første gang siden august 1999. Begge hans brødre John og Joshua Kitolano spiller for Odd.

Sist gang det skjedde var da Arild, Ørjan og Runar Berg var på banen i et oppgjør mellom Bodø/Glimt og Rosenborg.

Etter 54 minutter skulle brødrene havne i fokus. Joshua Kitolano drev lenge med ballen før han passerte innbytter og storebror Eric og hamret ballen i krysset fra rundt 20 meter. Det var 19-åringens første mål denne sesongen.

– Jeg har sagt til Josh (Kitolano) i mange år at han må skyte, sa Odd-trener Nornes.

Joshua Kitolano var naturligvis fornøyd med scoringen.

– Det var deilig. Jeg trodde ikke på at den gikk inn, sa målscorer Kitolano.

Han la til at det var ekstra deilig at det kom etter en løpeduell mot broren.

– Han (Eric Kitolano) sier at han er rask, så da tenkte jeg at jeg skulle prøve å løpe fra han. Det klarte jeg.

Ikke fornøyd

Tromsø var farlig frempå etter en time, men skuddet fra Tomas Totland traff hodet til Odd-forsvarer Odin Bjørtuft.

Tromsø-trener Gaute Helstrup var langt fra fornøyd etter tapet.

– Vi klarer ikke å håndtere det de kommer med. Det er skuffende at vi ikke er bedre forberedt. Årsverste, dessverre, sa Helstrup.

Seieren tok Odd opp på 6.-plass etter åtte kamper, mens Tromsø er på 12.-plass etter ni spilte oppgjør. Odd skal møte Mjøndalen i neste kamp, mens Tromsø får besøk av Kristiansund på Alfheim.

(©NTB)