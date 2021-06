Gullkampen i tysk håndball lever videre – Flensburg-seier i siste sekund

ntbsport

Jim Gottfridssons scoring ga 27-26-seier på bortebane, og dermed er laget ett poeng foran erkerivalen Kiel, som har en kamp mindre spilt og kan være tilbake på topp etter torsdagens hjemmekamp mot Lemgo Lippe.

Kiel har to norske spillere (Sander Sagosen og Harald Reinkind), Flensburg fire. Magnus Abelvik Rød scoret fire mål for Flensburg onsdag og satte blant annet inn utligningsmålet til 25-25, som kom mellom to svært viktige redninger av Torbjørn Bergerud. Gøran Johannessen scoret tre mål på like mange avslutninger, mens Magnus Jøndal ikke markerte seg i statistikken.

Bergerud i Flensburg-målet hadde redningsprosent på 31,6, litt bedre enn hjemmelagets Martin Ziemer (30,8).

I siste serierunde søndag spiller Flensburg hjemme mot Balingen-Weilstetten og Kiel borte mot Rhein-Neckar Löwen.

(©NTB)