Claessons overtidsmål ga Sverige gruppeseier – 3-2 over Polen

ntbsport

Emil Forsberg så ut til å ha ordnet gruppeseieren for svenskene med to scoringer på arenaen der han alltid innfrir. Robert Lewandowski skjøt Polen tilbake i kampen om avansement da han sto for både redusering og utligning, men det var svenskene som tok siste stikk.

I fjerde tilleggsminutt ble Claesson spilt fri av Kulusevski, som i sitt innhopp etter å ha blitt frisk av korona noterte seg for to assist.

Forsberg og St. Petersburg er en giftig kombinasjon. To ganger tidligere har Leipzig-spilleren blitt matchvinner for Sverige i en sluttspillkamp i den russiske byen, og slik så det ut til å gå igjen.

Hans scoring etter 81 sekunder ga Sverige overtaket, og han doblet den etter en flott kontring i det 59. minutt mot et polsk lag som måtte vinne for å kunne gå videre.

Lewandowski, som i første omgang misset en vanvittig trippelsjanse, skapte ny spenning med sitt vakre reduseringsmål i det 61. minutt. Innbytter Jakub Swierczoks nettkjenning noen minutter senere ble annullert for en hårfin offside, men i det 84. minutt lyktes Lewandowski igjen da han fikk ballen alene foran mål.

Polen trengte en scoring til, men det var Sverige som fikk den.

Spania slår følge med Sverige videre i EM som toerlag etter sin storseier over Slovakia. De to lagene som sikret EM-plass fra Norges kvalifiseringsgruppe er dermed begge klare for åttedelsfinale. Sverige spiller den aller siste av dem i Glasgow tirsdag, mot en gruppetreer.

(©NTB)