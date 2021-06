Vilde Bøe Risa ferdig i Sandviken etter tre kamper – på vei til ny klubb

ntbsport

Bøe Risa takker for seg etter kun tre kamper i Toppserien. Klubb og spiller er blitt enige om å avslutte kontrakten, opplyser Sandviken på sine nettsider.

Midtbanespilleren var ventet å gjøre en overgang til en ny klubb i utlandet etter at kontrakten med svenske Kopparbergs/Göteborg (Häcken i dag) gikk ut i desember i fjor. I stedet skrev Bøe Risa i april under for Sandviken på en avtale ut 2021-sesongen.

Bøe Risa har tidligere vært koblet til blant annet Manchester United, men en utenlandsovergang har latt vente på seg. Det skyldes trolig koronasituasjonen.

Det er ventet at 25-åringen offentliggjør sin nye klubb i juli.

