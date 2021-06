Milan-stjerne på vei til erkerivalen: – Jeg har blitt enig med Inter

ntbsport

Calhanoglu og Tyrkia røk ut av EM søndag kveld da de tapte deres tredje strake kamp i turneringen med et 1-3-tap mot Sveits. Nå returnerer stjernespilleren til Milano, men ikke for å spille for Milan, klubben han har vært i siden 2017.

– Jeg har blitt enig med Inter. Jeg reiser til Milano i morgen og signerer kontrakten, sier Calhanoglu til tyrkiske trtspor.

Dermed blir midtbanespilleren den første som drar direkte fra Milan til Inter siden Antonio Cassano gjorde det i 2012.

Frisparkspesialisten Calhanoglu kan spille på kanten og i tierrollen Christian Eriksen har innehatt hos Inter siden januar 2020. Tyrkeren spilte til sammen 172 kamper for Milan, der han scoret 32 mål og sto for 48 målgivende pasninger.

