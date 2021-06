Italias statsminister skeptisk til EM-finale i England

ntbsport

Draghi kom med uttalelsen da han stilte til felles pressekonferansen med den tyske forbundskansleren Angela Merkel mandag.

– Jeg støtter at finalen ikke finner sted i et land der risikoen for smitte åpenbart er stor, sa regjeringssjefen.

Roma er nevnt som en mulig reserveby for EM-finalen, og Draghi signaliserer at han vil jobbe for at det blir en realitet. Forutsetningen for en flytting til den italienske hovedstaden er imidlertid at myndighetene i landet øker det gjeldende taket som er satt for tilskuere på store arrangementer.

Italiensk gullhåp

Ifølge avisen La Repubblica må det åpnes for 32.000 tilskuere på Olympiastadion, tilsvarende halvparten av arenaens kapasitet.

Italia har imponert stort i EM så langt. Tre seirer og 7-0 i målforskjell er fasiten i gruppespillet.

Begge semifinalene og finalen i sluttspillet skal etter planen spilles på Wembley i London. I forrige uke meldte imidlertid det franske nyhetsbyrået AFP at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) holder muligheten åpen for å flytte de tre kampene.

Smittsom variant

Den engelske statsministeren Boris Johnson har gjort det klart at han vil prioritere å «holde landet trygt fra covid».

Den smittsomme Delta-varianten har for alvor gjort sitt inntog i den britiske samfunnet den siste tiden. Det har ført til et hopp i antall smittetilfeller. Regjeringen har allerede utsatt planene om gjenåpning.

Tysklands statsminister Angela Merkel og den franske statsministeren Emmanuel Macron uttrykte allerede i forrige uke bekymring rundt å skulle slippe fans inn på EM-arenaene.

