Barcelona-klare Depay herjet mot Nord-Makedonia

To dager etter at hans signatur med den spanske storklubben ble kjent, blomstret 27-åringen med å score kampens første mål og stå bak de to andre målene til kaptein Georginio Wijnaldum. Sammen utgjorde de to en altfor stor trussel for Nord-Makedonia, som allerede var ute av mesterskapet før den siste kampen.

– Memphis og jeg spilte sammen i PSV og har spilt sammen lenge på landslaget, så vi har et spesielt bånd, sa Wijnaldum, som har tre mål i mesterskapet.

– Det er ikke bare Memphis og jeg. Vi har andre spillere som kan gjøre en forskjell, la den ferske Paris Saint-Germain-spilleren til.

De nederlandske outsiderne er videre med full pott og 8-2 i målforskjell på sine tre kamper.

Landslagssjef Frank de Boer fikk også muligheten til å spare flere av sine stjerner utover i kampen. Denzel Dumfries gikk av til pause, mens Depay spilte kun litt over en time. Frenkie de Jong ble tatt av elleve minutter før kampslutt.

Neste kamp for Nederland blir mot tredjeplassen fra enten gruppe D, E eller F.

Nord-Makedonia, som var i sitt første store mesterskap i landets historie, blir det andre laget som er utslått av turneringen etter Tyrkia. Lagets store helt Goran Pandev ble takket av for sin innsats etter 122 kamper med flagget på brystet.

Mange sjanser

Ivan Trichkovski trodde han sendte Nord-Makedonia i føringen før ti minutter var spilt mandag, men han ble avvinket for offside.

Ti minutter senere traff Aleksandar Trajkovski godt fra 20 meter, men ballen føk på innsiden av stolpen og ut. Nederland kontret like etter, og Depay satte inn 1-0 etter et flott angrep. Nord-Makedonia og Pandev ville ha frispark i forkant, men VAR var uenig.

Også vingback Denzel Dumfries var alene med keeper, men den formsterke spilleren med to mål så langt i mesterskapet avsluttet rett på Nord-Makedonias sisteskanse.

Full kontroll

Etter hvilen var det over og ut for Nord-Makedonia. Nederland-kaptein Wijnaldum ble spilt fri av Depay og bredsidet inn 2-0-målet.

Like etter var Wijnaldum frampå igjen da han satte en retur i mål. Også da var Depay mannen bak målet. Keeper Stole Dimitrievski måtte gi retur på hans avslutning, og Wijnaldum fikk sitt andre mål, det tredje totalt i turneringen.

Etter 65 minutter ble Depay tatt av banen til fordel for Wout Weghors for å være klar til åttedelsfinalen. Innbytteren hamret ballen i tverrliggeren få minutter etter sitt innhopp.

Nederlenderne fortsatte å skape sjanser, men det ble med tre scoringer.

Pandevs siste dans

Nasjonalhelten Goran Pandev spilte sin siste landskamp for Nord-Makedonia. Den 37 år gamle veteranen endte sin landslagskarriere med 122 kamper og 38 mål. Hans kontrakt med Genoa i Serie A utløper også neste uke og blir ikke fornyet. I det 68. minutt ble Pandev byttet ut, og hele det nordmakedonske laget stilte seg opp og holdt æresvakt og klappet ham av banen.

Før kampen fikk han utdelt en nederlandsk drakt med «Pandev» på ryggen og tallet 122.

– Det er det riktige tidspunktet å si farvel, sa Pandev på en pressekonferanse.

Hans scoring mot Østerrike gjorde ham til den nest eldste målscoreren i et EM, kun slått av Ivica Vastic (38) som scoret for Østerrike mot Polen i 2008.

