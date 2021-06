Første koronatilfelle blant OL-utøvere i Tokyo

ntbsport

Den japanske regjeringen kunngjorde søndag at et medlem av Ugandas OL-lag testet positivt for korona på Narita-flyplassen i Tokyo. Vedkommende ble værende der.

De resterende åtte i OL-laget, som deltar i boksing, vektløfting og svømming, reiste videre med buss til byen Izumisano.

Uganda er det andre laget på plass i Japan. Australias kvinnelag i softball har også ankommet OL-landet.

Ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo leverte den ikke navngitte utøveren en negativ test 72 timer før avreise til Japan. Personen hadde også fått vaksine i likhet med resten av Ugandas OL-lag.

Ordfører i Izumisano har uttalt at de resterende åtte på laget er bedt om ikke å trene foreløpig og teste seg daglig for korona.

Ifølge Den internasjonale olympiske komité (IOC) vil omkring 80 prosent av alle utøverne i OL-landsbyen være vaksinert når lekene starter 23. juli.

En avgjørelse om hvorvidt japanske tilskuere får følge OL-konkurransene, er ventet å komme mandag. OL-arrangøren er i dialog med IOC, Japans regjering og vertsbyen Tokyo.

(©NTB)