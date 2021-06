Breddeklubb ba om gransking av påstander om «utilbørlig press» før Qatar-avstemning

ntbsport

Det har de siste dagene vært påstander om at personer i Norges Fotballforbund og fotballkretsene har lagt press på klubber som er boikottilhengere.

– Vi ber om at det gjennomføres en uavhengig gransking av om det har vært brukt utilbørlig press i denne prosessen og om spillereglene for fotballdemokratiet er blitt fulgt, sa Tranes delegat Martin Paulsen og fortsatte:

– I en politisk prosess er det naturlig at man fremmer sin sak. Samtidig er det viktig at dette foregår på en måte som gjør at ingen føler seg presset til å endre standpunkt av noen i maktposisjon. Det er også viktig at man opprettholder skillet mellom det å inneha et verv i fotballdemokratiet og det å være administrativt ansatt i forbund, krets eller klubb.

Det ble etter innlegget stemt over om forslaget skulle protokollføres. 251 stemte nei mot 243 på ja-siden.

Søndagens ekstraordinære ting skal ta stilling til om norsk fotball skal boikotte neste år VM i Qatar.

I starten av den digitale forsamlingen kom det også reaksjoner på innkallingsprosessen. Ole Hallvard Dyrbekk fra Hasunds Hund FK mente NFF ikke hadde orientert klubbene godt nok om at påmeldingsfristen 11. juni ikke var absolutt. Han beskrev det som «uheldig».

Fotballpresident Terje Svendsen avviste kritikken. Han understrekte at innkallingen var i henhold til idrettens lover.

– 11. juni var en arrangementsteknisk frist. Den var der for å klargjøre fullmakter og ha tid til opplæring av digitale verktøy, men vi har aldri kunnet nekte klubber å melde seg på. Vi sendte bredt ut et nyhetsbrev om at man kunne melde seg på helt fram til tinghelgen, sa Svendsen.

