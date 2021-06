Bakenga-hattrick da marerittsesongen til Brann fortsatte

ntbsport

Etter seks strake tap i innledningen har sesongen så langt vært langt under pari for Kåre Ingebrigtsens Brann. Fire poeng på de to foregående kampene ble etterfulgt av et nytt tap søndag.

Hjemme mot Odd sto det ikke på viljen og sjansene til de rødkledde, men nettkjenningene manglet.

Odd åpnet kampen med høyt press og fikk nesten belønning for strevet ved Mushaga Bakenga etter 20 minutter spilt. Sander Svendsen lempet ballen inn foran mål på et frispark, og Bakenga løp seg fri foran Brann-målet. 28-åringen hadde muligheten til å stange Odd i føringen fra kloss hold, men ballen fant tribunen i stedet for nettmaskene.

Målløst til pause

Like etter halvtimen spilt tuppet Bakenga ballen til en helt ledig Conrad Wallem, som nærmest ikke kunne gjøre annet enn å score fra sju meters hold. Men Branns sisteskanse Eirik Holmen Johansen var rask til beins og fikk blokkert skuddet.

– Jeg prøver bare å sette den i nærmeste hjørne, men så kom jo keeperen over – det var synd, men sånn er det, sa Wallem til Discovery i pausen.

Tidlig i annen omgang hindret Vegard Forren Bakenga i å skyte, og dommeren pekte på straffemerket. Bakenga tok straffen selv og banket den i mål.

Keeper Johansen var på ballen, men klarte ikke å stoppe den fra å fyke inn i nettmaskene.

Hattrick

Bakenga tegnet seg på scoringslista igjen kvarteret senere. Etter et kunstangrep fra bortelaget bredsidet han inn 2-0 til Odd.

Ni minutter senere skapte Brann spenning i kampen igjen. Etter vedvarende høyt press fra de rødkledde fant innbytter Jon-Helge Tveita nettmaskene med pannebrasken etter et lekkert innlegg fra Kasper Skaanes.

Men dette var Mushaga Bakengas dag. Med to minutter igjen av ordinær tid fullbyrdet han hattricket ved å chippe ballen lekkert over Johansen og i mål.

Dermed forblir Brann helt nederst på tabellen, mens Odd klatret til sjuendeplass,

I neste runde møter Brann Haugesund på fremmed gress, og Odd tar imot Tromsø hjemme.

